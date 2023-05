Met wanhopige uitspraak wil Poetin de zwakte van Rusland verdoezelen na droneaanvallen op Moskou

Naast Vladimir Poetin, die Kiev na de droneaanvallen van terreur beschuldigde en een tegenreactie aankondigde, zwoer zijn naaste vertrouweling Ramzan Kadyrov wraak. De Tsjetsjeense leider riep op tot het instellen van de staat van beleg in Rusland om harder tegen de vijand te kunnen optreden.

“We zullen binnenkort in de regio van de speciale militaire operatie laten zien wat wraak is in de volle betekenis van het woord”, meldde Kadyrov op Telegram. Opnieuw dreigde hij met Russische aanvallen tegen West-Europa, waarbij hij zei dat Rusland aan de deur kon kloppen van bijvoorbeeld Duitsland of Polen. Ook de Wagner-baas ging compleet door het lint. Opmerkelijk daarbij is dat Jevgeni Prigozjin niet schuimbekte tegen wie achter de aanval zit, maar wel tegen de “bureaucraten” van het Russische ministerie van Defensie die niet voldoende zouden doen om het land te beschermen.

In de Russische hoofdstad heeft de luchtverdediging dinsdagochtend meerdere drones neergeschoten. Volgens de autoriteiten raakten enkele appartementen beschadigd en twee mensen gewond. Waar de drones vandaan kwamen, is vooralsnog onduidelijk. Begin mei werd nog een droneaanval tegen het Kremlin afgeslagen. Poetin prees toen het werk van de luchtverdediging, maar zei ook dat het beter moet. Oekraïne heeft trouwens ontkend iets met de droneaanvallen te maken te hebben.

KIJK. Begin deze maand sloegen ook al twee drones in aan het Kremlin

Door eerdere en huidige raketaanvallen op Oekraïne onder de aandacht te brengen, zou de Russische president willen bewijzen dat Rusland al actief aan het terugvechten is. In het verleden heeft Poetin consequent wraak genomen op Oekraïne voor daadwerkelijke of vermeende Oekraïense acties met een rakettenregen en droneaanvallen.

Volgens het Institute for the Study of War (ISW) probeert Poetin de droneaanvallen op Moskou te minimaliseren om de beperkte vergeldingsmogelijkheden van Rusland tegen Oekraïne te verdoezelen. De Russische president beweerde dat Russische troepen “twee tot drie dagen eerder” het hoofdkantoor van de Oekraïense militaire inlichtingendienst hadden aangevallen en ook andere militaire infrastructuur hadden beschoten. Ook het Russische ministerie van Defensie sprak van meerdere aanvallen met langeafstandswapens. Het ministerie claimde echter niet dat de basis van de militaire inlichtingendienst was geraakt. Volgens de Amerikaanse denktank is er dan ook helemaal geen bevestiging van wat Poetin heeft beweerd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.