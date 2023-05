Met deze video probeert Amerikaanse geheime dienst Russen te ronselen om voor VS te spioneren

Update Oppositie­leid­ster over geruchten dat Wit-Russische president Loekasjen­ko zwaar ziek of zelfs dood is: “We moeten ons op elk mogelijk scenario voorberei­den”

De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja heeft vanmorgen gereageerd op de aanhoudende geruchten over de gezondheidstoestand van president Aleksandr Loekasjenko (68), een nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Hij is al bijna een week niet meer in het openbaar gezien. “We moeten ons op elk mogelijk scenario voorbereiden”, zegt ze.