“Met deze maatregelen komen we de winter niet door”: cijfers in onze buurlanden dalen al even niet meer

Niet alleen België rekent af met stagnerende coronacijfers , ook in onze buurlanden willen de curves maar niet zakken. In Nederland is het aantal nieuwe besmettingen voor de zesde dag op rij gestegen. In Frankrijk wordt gevreesd dat de (eindejaars)versoepelingen onhaalbaar zijn. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel roept op tot strengere maatregelen want “met deze maatregelen komen we de winter niet door”, zo zei ze vandaag.

Toen Duitsland begin november gedeeltelijk op slot ging, is de uitbreiding van corona weliswaar afgezwakt, maar niet gestopt. Op slechte dagen werden er meer dan 20.000 besmettingen gerapporteerd (dat gebeurde bijvoorbeeld op 4 en 5 december), enkele dagen eerder (30 november) waren dat er dan ‘maar' weer 11.169. Daarmee is Duitsland echter nog mijlenver verwijderd van de 200 tot 300 besmettingen die het land midden juli per dag registreerde.

Bondskanselier Merkel gelooft dan ook niet dat de maatregelen die nu gelden voldoende zullen zijn. “Met het principe van hoop komen we niet verder”, zo zei ze tijdens de fractievergadering van de Duitse christendemocraten (CDU en CSU). Er wordt te veel gesproken over glühwein op kerstmarkten, en te weinig over verplegers en verzorgers die nu onder grote druk moeten werken, zou Merkel hebben geklaagd. “Het belooft een moeilijke situatie te worden want met deze maatregelen komen we de winter niet door.”

Merkel is van mening dat er nog voor Kerstmis beslist moet worden welke bijkomende maatregelen ingevoerd worden. Deze maatregelen zouden ingaan vanaf 27 december, om te vermijden dat de ‘kerstbesmettingen' zich verder verspreiden. Voorlopig zijn de huidige maatregelen alvast verlengd tot 10 januari.

Geen eindejaarsversoepelingen in Frankrijk?

In Frankrijk wordt dan weer gevreesd dat de eindejaarsversoepelingen onhaalbaar zijn. Om de lockdownmaatregelen terug te schroeven met het oog op de feestdagen, moest het aantal besmettingen volgens de Franse president Emmanuel Macron tegen 15 december gedaald zijn tot 5.000 per dag, maar de cijfers zijn de voorbije dagen gestagneerd.

Eind oktober piekte Frankrijk op meer dan 50.000 besmettingen per dag. Op sommige dagen was zelfs sprake van 60.000 nieuwe Covid-gevallen. Nadien liep het aantal besmettingen gevoelig terug. Eind november noteerden onze zuiderburen er zowat 10.000 tot 11.000 nieuwe besmettingen per dag.

Maar de afgelopen week is de daling blijkbaar een halt toegeroepen en blijven er elke dag 10.000 besmettingen bijkomen, aldus de Franse gezondheidsautoriteiten. "We zijn een beetje ongerust. Het klopt dat er een goede daling was en nadien is het cijfer gestagneerd", aldus infectiologe Odile Launay, die ook in het comité zetelt dat de Franse overheid adviseert. Het ziet er dan ook niet naar uit dat het aantal besmettingen tegen 15 december - binnen een dikke week - zal terugvallen tot 5.000 per dag.

Aantal coronagevallen stijgt voor zesde dag op rij in Nederland

Ook onze noorderburen rekenen af met slechte cijfers. In Nederland is het aantal nieuwe coronagevallen voor de zesde dag op rij gestegen. Gisteren werden er 7.134 nieuwe besmettingen geregistreerd, het hoogste aantal sinds 6 november. In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 41.000 nieuwe coronagevallen geregistreerd, wat neerkomt op ruim 5.800 per dag.