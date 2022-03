Met defensieminister Ludivine Dedonder (PS) naar het gedonder aan de NAVO-grens: “Zodra onze F-16's de lucht ingaan, staan ze op Russische radars”

Russische minister verfoeit “decadentie van het Westen”, geheime stiefdoch­ter leidt intussen met zijn geld luxeleven in Londen

Zijn bijnaam is ‘Mister Njet’, zijn houding veeleer nors. Net als zijn baas Vladimir Poetin schildert de Russische minister van Buitenlandse Zaken het Westen met de regelmaat van een klok af als “decadent, arrogant en moreel failliet”. Daarom is het des te opvallender dat de geheime stiefdochter van Sergei Lavrov een heus luxeleventje leidt in Londen. “Het sponsorgeld van Russische oligarchen komt via hem in haar handen terecht”, klinkt het. Britse parlementsleden roepen nu op om Polina Kowalewa (26) én de rest van haar familie sancties op te leggen.

