Met coronavirus besmet persoon ontsnapt uit Nieuw-Zeelands quarantainehotel

Nieuw-Zeeland kampt momenteel met een uitbraak van de deltavariant van het coronavirus. Vandaag werden er 49 besmettingen gemeld, waardoor het totale aantal besmettingen in de afgelopen weken is gestegen tot 736. De persoon ontsnapte uit een quarantainehotel in Auckland, de grootste stad van het land die vanwege de uitbraak nog altijd in een zeer strenge lockdown is, en zou volgens onbevestigde berichten naar zijn eigen huis elders in de stad getrokken zijn.