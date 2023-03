“Messi, we wachten op je”: Schoonfamilie van Messi doelwit van schutters, daders laten dreigend briefje achter

Gisteren in de vroege uurtjes werd in Rosario, Argentinië, het vuur geopend op een supermarkt in handen van de familie Rocuzzo, de schoonfamilie van Lionel Messi. De schutters losten veertien schoten in de voorgevel van de winkel voor ze ervandoor gingen op een motorfiets. De winkel was tijdens de aanval gelukkig leeg dus er vielen geen slachtoffers. Na afloop vond de familie Rocuzzo een handgeschreven briefje gericht aan de Argentijnse voetballer zelf: “Messi, we wachten op je. Javkin (de burgemeester van Rosario, nvdr.) is een narco. Hij zal je niet beschermen.”

Burgemeester Pablo Javkin, die dus ook bij naam genoemd wordt in het dreigende briefje van de daders, kwam ter plaatse nadat de politie arriveerde. Volgens hem gebeurde de aanval om “chaos te creëren in de stad”. Iván González van de Rosario politie denkt dat de opvallende boodschap van de daders was bedoeld “om aandacht te vragen” en “geen dreigement” was.

De aanval gebeurt nu in tijden van escalerend drugsgeweld in de stad. Rosario is stillaan het centrum geworden van drugshandel en is in Argentinië ook de stad met het meeste geweld. In 2022 werden in de stad 287 moorden gepleegd. “Dit is al een tijdje aan de gang”, klinkt het bij Javkin. Mabel, een bewoner van Rosario was niet verrast na de aanval. “Dit soort aanval is al alledaags in Rosario. Alles begon te veranderen wanneer de drugs arriveerden.”

Volledig scherm Burgemeester van Rosario Pablo Javkin spreekt met journalisten na de aanval op een supermarkt van de familie Rocuzzo. © ANP / EPA

Javkin uitte ook zijn frustratie tegenover de veiligheidsdiensten in de Argentijnse stad. “We hebben vijf veiligheidstroepen in Rosario en toch kunnen [de daders] dit doen omdat niemand ze achtervolgt.” De burgemeester verklaarde ook dat hij niets kan veranderen aan de nalatigheid van de politie. “Laten we duidelijk zijn: ik leid de veiligheidstroepen niet. En toen ik het vroeg, lieten ze me het niet doen. Dus, degenen die verantwoordelijkheid hebben, laat ze naar hier komen”, klonk het op de lokale radiozender Radio 2. Hij richtte zich met die uitspraak rechtstreeks naar onder andere president van Argentinië Alberto Fernández.

Lionel Messi, die bedreigd lijkt te worden door de schutters, woont met zijn familie in Parijs. Hij zou eind deze maand echter terug naar Argentinië voor twee vriendschappelijke wedstrijden met de nationale selectie. Hij heeft nog geen reactie gegeven op de aanval op zijn schoonfamilie.

Volledig scherm De daders losten veertien schoten. © AFP