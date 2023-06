Mesaanvaller Annecy overgebracht naar psychiatrisch ziekenhuis

Franse tiener (15) gearres­teerd nadat hij basis­school bedreigt: “Ik ga iets doen zoals in Annecy”

In Frankrijk is een 15-jarige jongen gearresteerd nadat hij een basisschool heeft bedreigd. De tiener had de directrice van de school opgebeld en gezegd dat hij iets ging doen “zoals in Annecy”. In de Oost-Franse stad raakten vorige week zes mensen, onder wie vier kinderen, gewond bij een mesaanval.