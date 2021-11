Mesaanval in Duitsland was geen terreuraanslag

EXCLUSIEF. Waarom aanslagcom­plot in Oostkan­tons zo ernstig was: tiener had contact met meerdere IS’ers

Er is een link naar België in het onderzoek naar de moorddadige aanslag van een jaar geleden in Wenen, zo meldden wij zaterdag al. Eén van de verdachten daar stond in contact met een minderjarige uit de Oostkantons die ook een bloedbad plande. Samen met een andere tiener wou hij een politiebureau in Luik aanvallen. Vandaag onthullen we nog meer details over hun banden met IS en het vermoeden dat hun complot vanuit het buitenland werd beraamd.

