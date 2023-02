Merken die Rusland verlieten na invasie Oekraïne, vinden toch nog hun weg naar Russische markt

Als reactie op de Russische invasie in Oekraïne trokken heel wat topmerken – waaronder Zara, Coca-Cola en IKEA – zich terug uit Rusland. Maar dat blijkt weinig effect te hebben, want hun producten zijn nog steeds in omloop op de Russische markt. Het blijft mogelijk voor de Russische consument om de goederen aan te schaffen, al is het wel tegen een hogere prijs en met een langere levertijd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Brits persagentschap ‘Reuters’.

Wie in Rusland wil shoppen bij Zara, een nieuwe iPhone wil aanschaffen of zijn dorst wil lessen met een frisse Coca-Cola kan dat ondanks de boycots van de populaire merken toch doen. De koper moet gewoon weten waar te zoeken. De meeste goederen die het land alsnog weten binnen te komen, zijn niet onderworpen aan sancties. Daarnaast is de grensoverschrijdende handel van de producten legaal. En Moskou? Die houdt de handel eveneens niet tegen.

Het toont aan hoe lastig het is voor bedrijven om volledig uit de rekken te verdwijnen in Rusland. Via allerlei achterpoortjes in het systeem weten Russische consumenten toch hun weg te vinden naar de populaire merken.

Met een lege koffer en 33.000 roebels naar Minsk

Inditex, het bedrijf dat eigenaar is van onder meer Zara, sloot 502 Zara-filialen toen Rusland Oekraïne binnenviel en verkocht ze aan Daher, een groep die in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigd is. ‘Reuters’ ontdekte dat kleinschalige import en online verkopers het merk in leven houden op de Russische markt.

‘Reuters’ praatte met Albina (32) die afgelopen zomer met een lege koffer en 33.000 roebels (ongeveer 415 euro) richting de Wit-Russische hoofdstad Minsk trok. Ze kocht er allerlei stuks bij Zara, Bershka en Massimo Dutti – allemaal Inditex-merken – voor haar vrienden en haarzelf en keerde ermee terug naar Rusland. In tegenstelling tot andere westerse merken, trok Inditex niet terug uit Wit-Rusland – een trouwe bondgenoot van Moskou.

Online verkopers

Albina kocht ook kledij uit Parijs en Dubai via online verkopers in het buitenland. “Er zijn pagina’s op Instagram en Telegram van meisjes die naar Europa, Istanboel of Dubai zijn verhuisd en bestellingen uit Rusland aannemen”, vertelt de 32-jarige aan ‘Reuters’. “Ze houden 15 tot 30 procent commissie, laten de pakketjes hier bezorgen, en jij betaalt dan voor de levering.”

De toename van het aantal verzendingen uit het buitenland valt ook CDEK Forward op, een bezorgservice van buitenlandse e-commercesites. “Zodra merken zeiden dat ze zouden vertrekken, brak er een soort paniek uit en steeg het aantal bestellingen sterk”, zei de marketing directeur van het bedrijf Dinara Ismailova tegen ‘Reuters’.

Import Coca-Cola

Ook Coca-Cola stopten met het produceren en verkopen van zijn merken in Rusland. Maar via import uit Europa, Kazachstan, Oezbekistan en China, zijn de producten – wel met een buitenlands label – nog steeds verkrijgbaar. Opvallend: de prijzen in de supermarkten voor een blikje Coca-Cola variëren, schrijft ‘Reuters’. Zo zijn in een Moskouse winkel drie blikjes te koop voor drie verschillende prijzen. Een geïmporteerde cola uit Denemarken, heeft een andere prijs dan eentje uit Polen of Groot-Brittannië.

Volledig scherm Flesjes Coca-Cola geïmporteerd uit Japan zijn te koop in Russische supermarkten. © REUTERS

De uitbater van een Russische supermarkt vertelde anoniem aan ‘Reuters’ dat er “snel nieuwe contracten met nieuwe partners getekend werden” nadat Coca-Cola Rusland verliet. Daarbij werden “nieuwe geldstromen en logistieke toeleveringsketens met Turkse, Poolse en Kazachse bedrijven gelanceerd”.

Maar er is ook een keerzijde aan de medaille. “Zoals gewoonlijk is het de koper die meer betaalt voor deze nieuwe ongemakken”, aldus de uitbater.

Parallelimport

Hoewel de handel inefficiënt is, zullen de nieuwe relaties blijven bestaan, vermoedt Ram Ben Tzion, CEO van digitaal doorlichtingsplatform Publican. “Coca-Cola kan makkelijk de stijgende vraag van hun producten opmerken in de Russische buurlanden, waar de meeste parallelimport vandaan komt”, aldus de CEO. “Maar het is niet in hun belang om er iets aan te doen”, concludeert hij. ‘Reuters’ laat weten dat Coca-Cola weigerde commentaar te geven.

Daarnaast tonen cijfers aan dat de handel tussen Rusland en zijn buurlanden gestegen is sinds de topmerken de Russische markt de rug toekeerden. Zo bereikte de handel tussen China en Rusland vorig jaar een record van bijna 175 miljard euro. Ook de export uit Turkije en Kazachstan steeg met respectievelijk 61,8 procent en 25,1 procent.

‘Made in Russia’

Naast de parallelimport van producten uit buurlanden, voeren bedrijven zoals Coca-Cola in Rusland al jarenlang een strijd tegen merken die hen kopiëren en replica's verkopen. Zo hebben de Russische rivalen van Coca-Cola bijvoorbeeld de grootte van het flesje vergroot en nieuwe smaken gelanceerd. Ook voormalige leveranciers van IKEA in Rusland verkopen IKEA-producten met lichte wijzigingen onder een andere naam.

‘Made in Russia’ wint aan populariteit door het vertrekken van de westerse merken uit Rusland, al voorspelt Ben Tzion dat het moeilijk zal zijn om Russische consumenten compleet te overtuigen om producten van westerse makelij in te ruilen voor Russische alternatieven.

Volledig scherm Made in Russia: de frisdranken CoolCola, Fancy en Street lijken verdacht veel op Coca-Cola, Fanta en Sprite. © AFP