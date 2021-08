Merkel zal als gepensioneerde 15.000 euro per maand krijgen

Stafchef van Merkel: “Gevacci­neer­den gaan zeker meer vrijheden hebben dan ongevacci­neer­den”

25 juli Voor wie nog niet gevaccineerd is tegen het coronavirus, kunnen er in Duitsland in de komende maanden extra coronabeperkingen worden ingevoerd. Dat zei het hoofd van de Duitse kanselarij, Helge Braun, zondag in een interview met de krant Bild. De stafchef van bondskanselier Angela Merkel roept alle inwoners op om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Hij wijst er daarbij op dat de vaccins zowat 90 procent doeltreffend zijn bij het vermijden van ernstige ziekte "en de gevaccineerden gaan zeker meer vrijheden hebben dan de ongevaccineerden".