Merkel wil meer macht over lockdown en geen overleg met deelstaten

Het overleg dat bondskanselier Angela Merkel maandag met de zestien deelstaten zou voeren over de coronamaatregelen, gaat niet door. De regering wil komende week een wetsontwerp indienen. Als de wet wordt goedgekeurd, kan Merkel zonder instemming van de deelstaten in het hele land een strenge lockdown opleggen.

De federale regering zou bijvoorbeeld alle zeggenschap naar zich toe kunnen trekken als het aantal nieuwe besmettingen per week per 100.000 inwoners boven de honderd stijgt. Volgens een regeringswoordvoerster zijn de regering, de deelstaten en de belangrijkste fracties in de Bondsdag het er al over eens dat er zo’n wet moet komen.

25.000 nieuwe besmettingen

In Duitsland, dat bijna 84 miljoen inwoners telt, liggen nu ruim 4.400 coronapatiënten in kritieke toestand in het ziekenhuis. De gezondheidsautoriteiten vrezen dat de derde golf van het virus uit de hand loopt. Ze hebben naar eigen zeggen vandaag in een etmaal wel 25.000 nieuwe besmettingen geregistreerd.

In Duitsland zijn inmiddels meer dan 50 miljoen coronatests uitgevoerd en bij bijna drie miljoen mensen is tot dusver het virus gesignaleerd. Het land wijt 78.000 sterfgevallen aan Covid-19.

Eenvormige regelingen

De bedoeling van de verscherping van de wet is in heel Duitsland eenvormige regelingen te treffen voor regio’s met hoge besmettingscijfers, zei regeringswoordvoerster Ulrike Demmer vandaag in Berlijn. De volgende ministerraad wordt van woensdag naar dinsdag vervroegd.

“De federale regering en de deelstaten zijn overeengekomen de federale wet op bescherming tegen besmettelijke ziekten aan te vullen in nauw overleg met de fracties in de Bondsdag, om federaal eenvormig te regelen welke beperkingen worden genomen wanneer de zevendaagse incidentie in een district boven de honderd ligt”, zei Demmer.

Volledig scherm De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn. © Kay Nietfeld/dpa

“Lockdown nodig”

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn wond er deze ochtend tijdens een persconferentie geen doekjes rond. “We hebben een lockdown nodig”, zei hij. Mogelijk is ook een avondklok nodig om het aantal sociale contacten te reduceren.

Quote We kunnen deze derde golf niet voorkomen, maar ik hoop dat we hem kunnen afvlakken. Lothar Wieler van het Robert Koch-instituut

Ook Lothar Wieler, de baas van het Robert Koch-instituut, - de Duitse evenknie van Sciensano - toonde zich erg pessimistisch over de huidige situatie. Volgens Wieler is het niet mogelijk om de huidige coronagolf tot stilstand te brengen. “We kunnen deze derde golf niet voorkomen, maar ik hoop dat we hem kunnen afvlakken”, zei hij over de zorgwekkende toestroom in de ziekenhuizen. “We moet dit samen doen.”