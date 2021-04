Merkel wil meer bevoegdheden voor Europa op vlak van gezondheid

Jury bevindt ex-agent Derek Chauvin schuldig over de hele lijn voor doodslag op George Floyd

6:58 In Minneapolis hebben de juryleden vandaag hun verdict geveld over de schuldvraag van voormalig politieagent Derek Chauvin, die wordt aangeklaagd voor zijn rol in het overlijden van de Afro-Amerikaanse George Floyd. De jury oordeelde dat Chauvin schuldig is voor alle drie de aanklachten over doodslag. Over de strafmaat is nog geen uitspraak.