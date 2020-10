Merkel vraagt Duitsers om zoveel mogelijk thuis te blijven

"We moeten nu alles doen wat we kunnen om te verzekeren dat het virus zich niet ongecontroleerd verspreidt. Elke dag telt", aldus Merkel in haar wekelijkse podcast. "Ik vraag jullie om geen verplaatsingen te doen die niet echt nodig zijn, om geen vieringen te doen die niet echt nodig zijn. Blijf alstublieft thuis, waar je ook bent en wanneer dat mogelijk is.”

Duitsland bevindt zich "in een zeer ernstige fase" van de pandemie, aldus de bondskanselier. "Het aantal nieuwe besmettingen doet elke dag grote sprongen vooruit", zei ze. Merkel benadrukte dat het virus zich opnieuw zeer snel verspreidt, sneller dan in het begin van de pandemie een half jaar geleden.

"De in vergelijking rustige zomer is nu voorbij. Er komen moeilijke maanden aan. Hoe de winter zal zijn, hoe Kerstmis zal zijn, beslissen we in de komende dagen en weken. Dat beslissen we allemaal door onze daden."

Duitsland registreerde in de afgelopen 24 uur 7.830 nieuwe besmettingen, een nieuw dagrecord. Het gaat om meer dan 500 nieuwe besmettingen dan op vrijdag.

Ook in buurlanden Polen en Tsjechië worden er records gebroken van het aantal nieuwe besmettingen. In Tsjechië, het land met de meeste coronabesmettingen per 100.000 inwoners in Europa, waren er vrijdag 11.105 besmettingen. Het was de eerste keer dat het aantal besmettingen boven de 10.000 ligt. Polen meldde zaterdag een recordaantal van 9.622 nieuwe coronabesmettingen.