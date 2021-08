Merkel voert crisisoverleg over terugtrekking Duits ambassadepersoneel uit Afghanistan

Denemarken stopt helemaal met mondkapjes­plicht

13 augustus Ook op de laatste plekken waar in Denemarken nog mondkapjes op moesten, is dat niet meer verplicht. Vanaf zaterdag is het niet meer nodig een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer of op veerboten als passagier zonder zitplaats. De verplichting afstand te houden (1,5 meter) was al gesneuveld en passagiers met een zitplaats hoefden ook geen mondkapje meer te dragen.