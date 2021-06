Merkel: “Vliegverkeer moet snel overstappen op hernieuwbare energie”

Hoe de klimaatver­an­de­ring onze geestelij­ke gezondheid schaadt: “Ook in klimaatbe­we­ging komen veel depressies en angststoor­nis­sen voor”

28 mei De klimaatcrisis ondermijnt het mentale welzijn van honderden miljoenen mensen wereldwijd. Dat zorgt voor een enorme maatschappelijke kost die onder de radar van beleidsmakers blijft, zo waarschuwen Britse wetenschappers. “We moeten mensen meer geloof geven in hun veerkracht en het optimisme in de samenleving aanscherpen. Zoals we in de coronalockdown deden.”