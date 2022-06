Merkel verdedigt haar beleid ten aanzien van Rusland: “Ben niet naïef geweest”

Merkel wordt onder meer door Oekraïens president Volodymyr Zelensky verweten dat ze naïef en te toegeeflijk was in haar relatie met Rusland. Ze geeft toe dat ze de Russische annexatie van de Krim in 2014 harder had kunnen aanpakken. “Maar we kunnen niet zeggen dat er toen helemaal niets is gedaan”, klinkt het. Ze verwees daarmee naar de uitsluiting van Rusland uit de groep van leidende industrielanden (toen G8, intussen G7) en naar het NAVO-besluit dat elk land twee procent van het bbp moet besteden aan defensie. “Ik ben niet naïef geweest in mijn omgang met Rusland”, benadrukte Merkel.

Merkel verdedigde ook haar verzet tegen de oostwaartse uitbreiding van de NAVO, met Oekraïne en Georgië in 2008. Als de NAVO de twee landen toen uitzicht op lidmaatschap had gegeven, had de Russische president Vladimir Poetin “enorme schade in Oekraïne” kunnen aanrichten, klinkt het. Merkel benadrukte wel dat Oekraïne in 2008 nog “oligarchisch en zeer verdeeld” was, en dat het nu “een ander land” is.

“Het is zo dat ik mezelf niet hoef te verwijten dat ik te weinig heb geprobeerd. Het is alleen jammer dat ik niet geslaagd ben”, aldus nog de CDU-politica.

De voormalig kanselier veroordeelde de Russische invasie in Oekraïne wel scherp. Volgens Merkel zijn er geen excuses voor deze brute schending van het internationale recht. Ze vindt dat landen niet eeuwen terug in de tijd kunnen kijken om te bepalen welk territorium van wie is. “Dan hebben we alleen maar oorlog.”