Merkel: “Uiterlijk na zomer vaccin voor iedere volwassen Duitser”

Hoe ‘beste leerling van de klas’ Duitsland de controle verloor over het virus

12 december Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de leiders van de zestien Duitse deelstaten zondag besluiten tot een harde lockdown. Dit vanwege de recordstijging van het aantal coronabesmettingen en -sterfgevallen in de Bondsrepubliek. Grote vraag is hoe de ‘beste coronaleerling van de klas’ in zo'n crisissituatie kon belanden. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Seehofer ligt het niet aan een gebrek aan discipline van de Duitse bevolking, maar vooral aan ‘inadequate maatregelen’. Waarom is een ‘lockdown light’ zo een slecht recept?