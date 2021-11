Merkel over vluchtelingencrisis 2015: “Wir haben das geschafft”

Duitsland is er wel degelijk in geslaagd om tijdens en na de vluchtelingencrisis van 2015 honderdduizenden migranten op te vangen. Dat zegt de ontslagnemende bondskanselier Angela Merkel in een op zondag uitgezonden interview met tv-zender Deutsche Welle.

Op de vraag of Duitsland succesvol was in de aanpak van de crisis antwoordde Merkel: "Ja, wir haben das geschafft" ("ja, we zijn erin geslaagd"), zo verwijzend naar haar legendarische woorden "wir schaffen das" ("het lukt ons wel"), waarmee ze in 2015 het Duitse migratiebeleid vorm gaf.

"Ja, we zijn erin geslaagd. Maar er waren ook echt veel mensen in Duitsland die geholpen hebben, veel burgemeesters, veel vrijwilligers, veel mensen die vandaag nog steeds steun bieden", aldus Merkel. In 2015 zette ze de deur open voor de opvang van een ongezien groot aantal migranten, met de boodschap dat Duitsland de groeiende migrantenstroom naar Europa wel aankon.

Merkel haalt "prachtige voorbeelden aan van mensen die zich op een succesvolle manier ontwikkeld hebben", zoals de migranten die hun middelbare school in Duitsland hebben afgerond, maar geeft ook toe dat niet alles van een leien dakje liep. "Er zijn ook slechte voorbeelden te noemen, denk maar aan oudejaarsavond in Keulen", zei ze, verwijzend naar oud naar nieuw in 2015-2016 toen honderden vrouwen werden aangerand en bestolen. Volgens het parket van Keulen waren de meeste daders afkomstig uit Algerije en Marokko.

Grootste uitdagingen

Merkel noemde de vluchtelingencrisis en de coronacrisis de grootste uitdagingen uit haar zestienjarige carrière als bondskanselier. Ze haalt inzake de migratie ook nog enkele tekortkomingen aan op internationaal vlak. "We zijn er natuurlijk nog niet in geslaagd om de oorzaken aan te pakken waardoor mensen op de vlucht slaan. We zijn er in Europa nog niet in geslaagd een uniform asiel- en migratiesysteem uit te bouwen. We hebben nog geen zichzelf regulerende balans gevonden tussen de landen van oorsprong en de landen waar de migranten aankomen. En we moeten nog veel meer doen voor ontwikkelingshulp, voor legale migratie", aldus Merkel. Want smokkelaars en mensenhandelaars "hebben nog steeds de bovenhand”