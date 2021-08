Merkel: “Nog duizenden Afghanen mogen naar Duitsland komen”

Eén van gesneuvel­de Amerikaan­se militairen zou binnen drie weken voor het eerst vader worden: “Rylee zou de beste papa van de wereld geworden zijn”

29 augustus Een pasgetrouwde man die binnen drie weken voor het eerst papa zou worden. Een jonge vrouw die vorige week nog het internet veroverde met een foto waarop ze een Afghaans kindje in veiligheid brengt. En een korporaal die na zijn missie in Kaboel in de voetsporen van zijn vader zou treden, en sheriff zou worden in Californië. De dertien Amerikaanse militairen die donderdag stierven bij de zelfmoordaanslag in Kaboel, krijgen een gezicht. De oudste was 31, de jongste amper 20.