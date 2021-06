Merkel juicht "nieuw elan" toe met komst Joe Biden

BelgaHet aantreden van president Joe Biden in de Verenigde Staten heeft “een nieuw elan” gegeven aan de werkzaamheden van de G7, zo heeft Angela Merkel zondag gezegd op de laatste dag van de topbijeenkomst van de zeven industrielanden in Groot-Brittannië.

“De verkiezing van Joe Biden tot president van de VS betekent niet dat we geen problemen meer hebben in de wereld, maar we kunnen met een nieuw elan aan de oplossing ervan werken”, zei de Duitse bondskanselier, die een moeilijke relatie had met Bidens voorganger Donald Trump. De vorige bewoner van het Witte Huis stond sceptisch tegenover multilaterale fora als de G7.

“Ik vind het heel goed dat we concreter geworden zijn op deze bijeenkomst van de G7", voegde Merkel eraan toe in verband met beslissingen over de strijd tegen de covidpandemie en de acties tegen de klimaatopwarming.

De bondskanselier ontmoette Joe Biden in een tête-à-tête in Cornwall in de rand van de bijeenkomst van de leiders van de rijkste landen van de planeet. Ze werd voor een officieel bezoek naar het Witte Huis uitgenodigd op 15 juli.

Terwijl de bijeenkomst in Groot-Brittannië de eerste G7-top voor Joe Biden als staatshoofd is, is ze de laatste voor Angela Merkel, die haar ambt neerlegt na de parlementsverkiezingen van september in Duitsland.

Volledig scherm “De verkiezing van Joe Biden tot president van de VS betekent niet dat we geen problemen meer hebben in de wereld, maar we kunnen met een nieuw elan aan de oplossing ervan werken”, zei de Duitse bondskanselier. © EPA