Merkel: “Eeuwige plicht om slachtoffers naziregime te herdenken”

Agent (36) doodgescho­ten bij antidrugs­ope­ra­tie in Avignon

6 mei Een politieagent is gisteravond vroeg bij een antidrugsoperatie in de Zuid-Franse stad Avignon dodelijk getroffen door kogels. De schutter vluchtte weg en is nog niet gevat. Topministers laten in reacties op sociale media hun afschuw blijken. De dodelijke schietpartij komt amper tien dagen na de jihadistische moord op agente Stéphanie Monfermé in Rambouillet nabij Parijs. Minder dan een jaar van de presidentiële verkiezingen belooft veiligheid een topprioriteit te worden.