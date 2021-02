Merkel: “Duitsland zit in derde coronagolf”

Marc Van Ranst is optimis­tisch over mogelijk grotere buitenbub­bel: “Geen grote ingreep, maar kan wel veel betekenen voor mensen”

11:50 Mogen we binnenkort in openlucht met acht samenkomen in plaats van met vier? Over die mogelijke versoepeling zal het Overlegcomité zich aanstaande vrijdag onder meer buigen. Het voorstel kan alvast rekenen op bijval binnen de regering. En ook Marc Van Ranst is niet tegen een uitbreiding van de buitenbubbel, ondanks het stijgende aantal besmettingen. Dat zegt hij vanmorgen in HLN LIVE.