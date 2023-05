Merendeel Philips slaapapneu-apparaten zijn wel degelijk veilig, blijkt uit onderzoek

Franse jongen (4) riskeert amputatie nadat hand vast komt te zitten in kermisat­trac­tie: “We zaten onder het bloed en niemand deed iets”

In Parijs is een 4-jarige jongen zwaargewond geraakt nadat hij vast kwam te zitten in een kermisattractie. Het kind riskeert nu zijn hand te verliezen. De tante van de jongen, die samen met haar neefje op de kermis was, getuigt over het drama bij de Franse nieuwszender BFM TV. “We zaten onder het bloed en niemand deed iets”, vertelt ze aangeslagen.