Menstruatieverlof toegestaan in Frans bedrijf

Het menstruatieverlof werd eerst voorgesteld op de algemene vergadering. Voorafgaand heeft een medewerker een anonieme vragenlijst verspreid in het bedrijf. Zo’n 89 procent van de menstruerende respondenten klaagde over een pijnlijke menstruatie en gaf toe dat het hun werk zou kunnen verstoren. De maatregel werd vrijwel unaniem goedgekeurd, door alle genders. Sinds de invoering (1 januari) hebben werknemers negen dagen menstruatieverlof opgenomen.

Tegenstanders

Wereldwijd

Uit een peiling voor ‘20 minutes en Eve en Co’ blijkt dat 68 procent van de mensen die menstrueren voor menstruatieverlof is. De peiling verscheen in maart 2021. In Japan bestaat het al sinds 1947 en Zuid-Korea en Indonesië volgden in 2001. In Italië staan sommige bedrijven het al toe.