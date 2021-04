Mensensmokkelaars droppen zusjes (3 en 5 jaar oud) over grensmuur VS en Mexico

Via de warmtebeeldcamera’s is te zien hoe een mensensmokkelaar met een klein kind op het hek op de grens tussen de VS en Mexico geklommen is. Eenmaal bovenop het hek, hijst hij het kind naar de andere kant en laat hij het vallen. Wat later doet hij hetzelfde met een tweede kind. Zodra de kinderen aan de andere kant van het hek gedropt zijn, rent de mensensmokkelaar samen met een kompaan weg. De twee kleine kinderen blijven verweesd achter.

Nadat ze de beelden gezien hadden, spoorden grensagenten de kinderen op en brachten ze hen naar het ziekenhuis. Inmiddels verblijven ze in een voorlopige instelling, in afwachting van hun plaatsing door het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken (US Department of Health and Human Services). Waar de ouders van de meisjes zijn, is vooralsnog onbekend.