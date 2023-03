Mensensmokkelaars bieden hun diensten nu ook aan op TikTok: “Natuurlijk is er nog plaats op de boot, bekijk mijn volgende video”

Volgens de U.S. Customs and Border Protection proberen elke maand meer dan 200.000 migranten de VS te bereiken. Ze betalen volgens RTL gemiddeld 7.000 dollar (ongeveer 6.500 euro) aan smokkelaars om hen met het vliegtuig, maar meestal met een boot of in de kofferbak van een truck over de grens te helpen.

Die smokkelaars zijn nu ook te vinden op TikTok. Op het platform zijn verschillende accounts te vinden die reclame maken voor hun diensten. “Reis naar de Verenigde Staten, betaal eerst 1500 dollar cash, dan 2500 in Mexico, en de rest bij aankomst in de VS, honderd procent veilig”, is te lezen in een van de video’s. Zo wordt gezocht naar geïnteresseerde TikTok-gebruikers, die vervolgens via privéberichten meer informatie kunnen krijgen.

De smokkelaars lijken niet bang om gepakt te worden, want sommigen van hen komen gewoon zelf in beeld. Ze antwoorden zelfs op vragen van geïnteresseerden alsof het de normaalste zaak in de wereld is. Een gebruiker vraagt: “Wanneer vertrekken jullie uit Mexico? Is er nog plaats op de boot?” “Natuurlijk is er nog plaats op de boot. Ik plaats zometeen een video van de boot waar ik inzit met immigranten. We gaan zometeen oversteken, bekijk mijn volgende video”, is het antwoord van deze jongeman.

Andere smokkelaars gebruiken dan weer beelden van de tocht zelf om hun diensten te promoten. “Kop op migrerende broeders, God zal jullie begeleiden om deze Amerikaanse droom waar te maken.”

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de VN bevestigt dat sociale media het makkelijker heeft gemaakt voor smokkelaars om informatie, geld en goederen uit te wisselen. Dat gebeurt meer en meer op apps zoals Instagram en TikTok, in plaats van op het dark web.

Volgens de IOM is het enorm lastig voor autoriteiten om grip te krijgen op de smokkelaars. “Een deel is onkunde, want de bendes die erachter zitten, hebben vaak enorm veel macht en geld”, beaamt buitenlandredacteur van RTL Thomas van den Elshout. “Maar in Mexico komt ook een deel voort uit onwil, want corruptie sijpelt er door tot in alle lagen van de autoriteiten.”

TikTok “tolereert geen inhoud die menselijke uitbuiting promoot, zoals mensenhandel”, laat het platform weten aan het Franse persbureau AFP. Volgens het bedrijf verwijderde TikTok in het derde kwartaal van 2022 op eigen initiatief 82 procent van de video’s gelinkt aan criminele activiteiten.

Volledig scherm Agenten aan het werk in het Criminal Investigation Agency in Mexico-Stad, op zoek naar mensensmokkelaars op sociale media. © AFP

Om mensensmokkelaars op te sporen op sociale media, zijn in Mexico wel gespecialiseerde cellen gevormd. Tientallen rechercheurs van de overheid houden sociale media-accounts in de gaten in een kamer vol computers in Mexico-Stad. Ze hielpen al bij ongeveer 300 onderzoeken naar mensenhandel, aldus Rolando Rosas, hoofd van de communicatiedienst van de federale ministeriële politie. De eenheid treedt bijvoorbeeld op wanneer een betaling wordt overeengekomen tussen een smokkelaar en een geïnteresseerde, of wanneer de betaling via het internet overgemaakt wordt. Maar niet alle adverterende mensensmokkelaars zijn echt. “Veel van de zaken die we vinden, kunnen fraude zijn”, klink het bij Rosas.

Sinds 2014 zijn volgens cijfers van de IOM 7.667 migranten vermist of overleden tijdens een poging om de Verenigde Staten te bereiken. Vorig jaar lag het aantal opvallend hoog: bijna een vijfde van het totale aantal vermisten sinds 2014 verdween in 2022.