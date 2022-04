Mensenrechtencommissaris Oekraïne: "14-jarig meisje in Boetsja verkracht door vijf Russische soldaten. Ze is nu zwanger”

“Een 14-jarig meisje in Boetsja werd verkracht door vijf bezetters. Ze is nu zwanger”, klinkt het. En ook jongens blijken niet veilig te zijn. “Een 11-jarige jongen in Boetsja werd verkracht voor de ogen van zijn moeder, die vastgebonden was aan een stoel en moest toekijken”, vervolgt ze.

Er kwamen al eerder verhalen van verkrachtingen in Boetsja naar buiten:

In Irpin zou volgens Denisova ook een 20-jarige vrouw verkracht zijn door drie Russische soldaten “op alle mogelijke manieren tegelijk”. Ze roept de Verenigde Naties en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE) op om een onderzoek te starten naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Vergelding

“Verkrachting is verboden door Artikel 27 van de Conventie van Genève over de bescherming van burgers in tijden van oorlog”, aldus Denisova. “De racistische bezetter moet de strengste verantwoordelijkheid dragen. Er is geen plaats op aarde of in de hel waar racistische criminelen zich kunnen verbergen voor vergelding.”

De beschuldigingen aan het adres van Moskou zijn moeilijk te verifiëren, maar volgens de mensenrechtencommissaris lapt Rusland al acht jaar lang de mensenrechten aan zijn laars in Oekraïne en worden burgers en kinderen gedood, vrouwen verkracht en steden verwoest.

Volgens Denisova zouden tot op vandaag al 176 kinderen omgekomen zijn tijdens de oorlog in Oekraïne. Dat zijn er zeven per dag. Er zouden ook al 324 kinderen gewond zijn geraakt, gemiddeld achttien per dag.

“Het is onmogelijk om exacte cijfers te geven, omdat de gevechten nog altijd doorgaan", zegt ze. “Gisteren werden nog vijf kinderen gedood bij de Russische aanval op een treinstation in Kramatorsk. Zestien kinderen raakten er gewond.”

Gefolterd

In de stad Izjoem bij Charkiv werden de gefolterde en verbrande lijken gevonden van drie mensen. Eén van hen was een kind. In de stad Hostomel ten noordwesten van Kiev werd een beschoten wagen aangetroffen. In het voertuig lagen de lichamen van een vermoorde familie, waaronder een kind van ongeveer een jaar oud.

