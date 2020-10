“Mensen worden apen”: Russische lastercampagne steekt de draak met Oxford-vaccin

Het Britse vaccin dat door farmaceut AstraZeneca in samenwerking met de universiteit ontwikkeld en getest wordt, maakt gebruik van een verzwakt virus dat bij chimpansees verkoudheidsklachten veroorzaakt. Door een deeltje van het coronavirus eraan toe te voegen, ontstaat er een immuunreactie in het lichaam. Daardoor zullen we als mens beter voorbereid zijn wanneer het echte virus toeslaat.

De foto’s en video’s uit Rusland suggereren nu echter dat het vaccin de gebruikers in apen laat veranderen. “Ik weet dat Rusland een reputatie hoog te houden heeft op het vlak van desinformatie”, stelde Raab. “Dat er nu ook leugens verspreid worden over Covid-19 betreur ik ten zeerste. Iedereen die de ontwikkeling van een vaccin probeert te saboteren, zou beter twee keer nadenken. Zo’n lastercampagne is onaanvaardbaar en onder alle omstandigheden ongerechtvaardigd.”

Volledig scherm Ook op de Russische televisie werd aandacht aan het 'apenvaccin' besteed. © Twitter

King Kong

Opvallend ook: de Russische actie richt zich vooral op de Verenigde Staten, een land dat al 300 miljoen doses van het Oxford-vaccin aangekocht heeft. In een Russisch tv-programma werd een afbeelding getoond van Uncle Sam, de verpersoonlijking van de Amerikaanse overheid. “Ik wil dat jij het apenvaccin gebruikt”, roept hij uit. Er was ook een poster van King Kong te zien. De bekende filmaap houdt een injectiespuit vast, zijn boodschap spreekt boekdelen. “Maak je geen zorgen, het apenvaccin is prima.”

De lastercampagne, die zich ook op landen als India en Brazilië richt, begon toen AstraZeneca de proeven op mensen een maand geleden stilzette. Een van de vrijwilligers vertoonde toen een ongewenst neveneffect.

Volledig scherm Pascal Soriot, de CEO van AstraZeneca. © AP

Aap in labojas

De directeur van AstraZeneca veroordeelt de poging om het vaccin te ondermijnen. Pascal Soriot werd zelf nota bene afgebeeld als een chimpansee in een laboratoriumjas. “Verkeerde informatie is een duidelijke bedreiging voor de volksgezondheid”, klinkt het in ‘The Times’. “Dat geldt des te meer als er een pandemie gaande is die duizenden levens verstoort en vernietigt.” Soriot geeft de raad mee om zich te laten informeren door betrouwbare bronnen.

Vorige week liet de Russische president Poetin opgetogen weten dat zijn land een tweede coronavaccin goedgekeurd heeft. De eerste poging -Sputnik V- zou inmiddels bij 400 coronapatiënten toegediend zijn. De volgende stap is om het middel ook buiten de eigen landsgrenzen op de markt brengen. Het vermoeden bestaat dat Rusland met deze lastercampagne zijn eigen vaccin(s) probeert te promoten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ook Russische inspanningen in diskrediet”

Britse media laten in het midden of het Kremlin achter de berichten zit. Een woordvoerder van de Russische ambassade ontkent die aantijging alvast in alle toonaarden. “Ook de Russische inspanningen om het virus klein te krijgen, raken hierdoor in diskrediet", klinkt het.



De tests rond het Oxford-vaccin bevinden zich momenteel in fase drie. Ruim 30.000 vrijwilligers in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Brazilië en Zuid-Afrika werden ermee ingeënt. Ons land kon al enkele miljoenen dosissen van het middel vastleggen.