Mensen vluchten voor grote brand in noorden van Athene: “Achter ons is de hel”

Alsof coronavi­rus niet bestaat: immense massa op muziekfes­ti­val in Chicago, experts vrezen voor stortvloed aan besmettin­gen

18:13 In de Amerikaanse stad Chicago vond dit weekend het vierdaagse muziekfestival Lollapalooza plaats. Dat trok maar liefst 100.000 bezoekers per dag en het leek er wel alsof het coronavirus nog maar een verre herinnering was, ondanks de stijgende coronacijfers in de Verenigde Staten. Beelden tonen hoe tienduizenden mensen dicht op elkaar gepakt staan en er amper een mondmasker te bespeuren is. Experts vrezen dan ook dat er de komende weken een opstoot in het aantal nieuwe besmettingen te zien zal zijn.