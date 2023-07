“Mensen verliezen meer vocht dan ze denken”: kans op uitdroging groot in warm vakantieland

Update Dode baby die werd aangetrof­fen op Spaans strand is “meisje van hoogstens zes maanden oud”

De baby die dinsdagochtend dood werd teruggevonden op een strand in de Spaanse stad Tarragona, in het noordoosten van het land, is volgens de eerste resultaten van de autopsie een meisje dat niet ouder dan zes maanden is. Dat melden Spaanse media. Eerder werd beweerd dat het ging om een jongen van ongeveer twee jaar oud, maar dat blijkt nu toch niet het geval te zijn. Het lichaam van de baby was in verregaande staat van ontbinding en zou aangespoeld zijn.