Mensen uit entourage dader mesaanval in Cannes opgepakt

Franse politie­agent gewond na mesaanval “in naam van de profeet”

In de Zuid-Franse stad Cannes is een politieagent neergestoken door een persoon die handelde in “naam van de profeet”. Dat heeft het persbureau AFP vernomen bij politiebronnen. De agent zat aan het stuur van een voertuig dat zich voor het politiecommissariaat bevond. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, zei vanuit Cannes dat het antiterreurparket geen onderzoek heeft geopend, maar die diensten blijven wel op de hoogte.

8 november