“Mensen slapen hier buiten uit schrik voor naschokken”: beelden tonen enorme ravage in oude stadscentrum Marrakesh

Dodental Grieks noodweer naar zeker tien, minstens vier vermisten

Het aantal mensen dat door het noodweer van deze week in Griekenland is omgekomen is inmiddels tien. Volgens de laatste meldingen van de Griekse autoriteiten worden nog vier mensen vermist. De slachtoffers zijn in de regio Thessalië gevallen, waar door hevige regenval in een grote vlakte zware overstromingen zijn. Het weer is eind deze week beter geworden.