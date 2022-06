“Mensen schreeuwden om hulp”: abortuskliniek in Texas moest na uitspraak Hooggerechtshof onmiddellijk patiënten naar huis sturen

Het personeel van een abortuskliniek in Texas, een staat in het zuiden van de Verenigde Staten, heeft afgelopen vrijdag tientallen mensen die voor een abortus kwamen, moeten wegsturen. En dit slechts enkele minuten nadat het Hooggerechtshof Roe v. Wade had verworpen. Dat vertelde ziekenhuisadministrateur Andrea Gallegos in een gesprek met ‘The 19th’, een onafhankelijke nieuwsorganisatie.

Gallegos werkt als administrateur in het Alamo Women’s Reproductive Services ziekenhuis in San Antonio in Texas. Afgelopen vrijdag moest ze daar een dozijn wachtende patiënten naar huis sturen nadat door de uitspraak van het Hooggerechtshof een abortus in Texas verboden is. “Ik moest hen vertellen dat hun geografische locatie hun lichamelijke autonomie beïnvloedt”, zegt Gallegos. “Er ontstond complete wanhoop. Mensen schreeuwden, huilden en smeekten om hulp.”

Volgens Gallegos moest het personeel van de abortuskliniek contact opnemen met een twintigtal mensen die die dag nog een afspraak hadden. Ook bij hen was er vooral wanhoop volgens Gallegos. “Dit zijn patiënten die vaak al moeder zijn, die al voor hun kinderen zorgen. Sommigen leven van loonstrookje tot loonstrookje”, aldus Gallegos. “Die mensen worden nu gedwongen om nog een kind te krijgen als ze de staat niet uit kunnen”, vertelt Gallegos aan ‘The 19th’. “Verschillende patiënten zeiden: ‘Hoe moet ik dit doen? Ik heb vrij genomen van mijn werk om hier vandaag te zijn en nu wil je dat ik ga reizen?’”

Meteen stopzetting van abortusklinieken

Texas is een van de staten waar een abortus, als gevolg van de terugdraaiing van de abortuswet, verboden is. Het verbod ging al slechts enkele minuten na de uitspraak in, waardoor mensen die een afspraak hadden voor een abortus op of na de datum van de uitspraak, hun procedure meteen geannuleerd zagen.

Ook in andere staten, zoals onder meer in Utah, Ohio en Arkansas, geldt net als in Texas een verbod op een abortus, behalve wanneer het leven van de moeder in gevaar is. Een aantal liberale Amerikaanse staten heeft inmiddels ook aangekondigd het abortusrecht net te willen beschermen. De gouverneurs van onder meer Californië, Oregon, Washington, Massachusetts, New Jersey en New York hebben dat uitgesproken. Volgens opiniepeilingen zijn de meeste Amerikanen tegen het abortusverbod.

LEES OOK:

BEKIJK OOK: