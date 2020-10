Mensen reizen China rond in de hoop experimenteel coronavaccin te krijgen

De zoektocht naar een coronavaccin loopt in verschillende internationale testcentra vlot. Sinds enkele maanden wordt het virus ook toegediend op proefpersonen. Die testen blijken gegeerd, zo reizen Chinezen van overal ter wereld terug naar hun thuisland in de hoop het proefvaccin ingeënt te krijgen. Dat schrijft CNN .

Met man en macht wordt er overal ter wereld gezocht naar een veilig coronavaccin. In verschillende testcentra wordt het vaccin onder streng toezicht intussen ook al getest op mensen. Hoewel er tot nu toe nog geen enkel vaccin alle teststadia heeft doorlopen, zijn onderzoekers voorzicht positief. Zo denkt men in Oxford tegen Kerstmis een werkend vaccin klaar te hebben.

Ook in China lopen de testen vlot, al blijft officiële communicatie van de regering naar de buitenwereld nog uit. Naar verluidt zouden in verschillende Chinese steden het experimentele vaccin de afgelopen weken zijn toegediend aan proefpersonen. In de Chinese provincie Zhejiang zou gaan om inwoners die “dringende behoefte” hebben aan een vaccin. Die burgers kunnen naar het ziekenhuis gaan en een aanvraag tot het testvaccin indienen. Wat verstaan wordt onder “dringende behoefte” wordt niet meegedeeld, ook hoeveel mensen het vaccin effectief hebben gekregen is niet geweten.

Verschillende Chinezen hopen bij de gelukkigen te horen. Zo ook Anny Ku, die bijna 1000 kilometer aflegde naar de Zhejiang in de hoop daar als proefpersoon het coronavaccin toegediend te kregen. Officieel kan dat nog niet, maar ze baseert zich op enkele berichten in lokale media om haar kans te wagen. Met het vaccin hoopt ze terug te kunnen keren nar Chili waar ze voor de pandemie al twintig jaar werkte. “Als je het vaccin hebt is het veiliger om het land te verlaten", vertelt ze aan CNN.

Zoektocht naar vaccin onder druk

Wereldwijd is er tot dusver nog geen onderzoekscentrum dat alle teststadia heeft doorlopen. Verschillende onderzoeken, zoals dat van Oxford en AstraZeneca, bevinden zich wel in de derde en laatste fase van de klinische proeven. Die belangrijke stap kan leiden tot de goedkeuring van het vaccin alvorens het op de markt gebracht kan worden. In China zouden er vier kandidaat-bedrijven zich in die laatste fase bevinden.

De druk van de regering om als eerste het vaccin te hebben, is er groot. China werd in december 2019 als eerste land getroffen door het coronavirus. Terwijl het virus zich over de hele wereld verder verspreidde, zorgde een strenge lockdown en massale testen ervoor dat de grootmacht de pandemie onder controle kreeg. Na dat succesvolle bestrijden wil China nu ook als eerste een coronavaccin vinden. President XI Jinping zou de onderzoekers herhaaldelijk aandringen om hun werk te versnellen.

Volledig scherm De druk om een vaccin te vinden is hoog. © REUTERS

Hoe de testen precies verlopen in de Aziatische grootmacht is onduidelijk. Het is niet geweten over hoeveel proefpersonen het gaat, op basis van wat de kandidaten gekozen worden en hoe de resultaten zijn. Volgens Tian Baoguo, minister van Wetenschap en Technologie, zou het onderzoek naar de ontwikkeling van vaccins in China “zich in een leiderspositie bevinden”.

Zo keurde Peking in juni het testen van het experimentele vaccin door CanSino Biologics op het leger toe. In september kwam er ook goedkeuring voor het noodgebruik van het vaccin door de Chinese Nationale Farmaceutische Groep voor medische professionals, diplomaten in risicolanden en medewerkers van staatsbedrijven die in het buitenland werken. Volgens Yang Xiaoming, de voorzitter van de China National Biotec Group die twee vaccins in fase 3 heeft, hebben ongeveer 350.000 mensen het testvaccin toegediend gekregen hebben.

