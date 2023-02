Mensen kunnen amper nog aan hun eigen geld: boze burgers vallen banken aan in Beiroet

In de Libanese hoofdstad Beiroet hebben tientallen mensen vandaag banken aangevallen. Ze zijn kwaad over de economische crisis in het land en de devaluatie van de Libanese munt. Die situatie heeft immers verstrekkende gevolgen voor de mensen in het land.

Sinds de financiële crisis van 2019 gelden er in Libanon zeer strikte limieten over hoeveel dollars en Libanese ponden maandelijks kunnen worden afgehaald. Die beperkingen werden nooit geformaliseerd in een wet, dus spaarders proberen volop via rechtszaken en soms ook met geweld toegang te krijgen tot hun eigen fondsen.

Momenteel is de frustratie over de banken naar een nieuw hoogtepunt gegroeid. De Libanese munt is immers in vrije val en staat vandaag op het laagste peil ooit tegenover de dollar. Veel Libanezen hebben hun spaargeld in dollar omgezet, en kunnen amper nog aan hun eigen geld. Mensen moeten ook urenlang aanschuiven om geld af te halen.

Twee banken over elkaar in een straat in Beiroet, allebei in brand gestoken.

Velen zijn dat meer dan beu. Manifestanten gooiden vandaag stenen door de ramen van banken en staken banden in brand aan de gevels. De banken houden intussen de deuren dicht en klanten kunnen zoals steeds maar beperkt geld van hun rekening halen.

Eerder kwamen er nog al opvallende verhalen uit Beiroet die gelinkt zijn aan de crisis. Zo ontpopte in augustus een gewapende man (42) zich tot een soort volksheld in Libanon nadat hij gijzelaars had vastgehouden in een bank in de hoofdstad. Hij eiste toegang tot zijn eigen geld om zijn zieke vader te helpen. “Wanhopige mensen doen wanhopige dingen”, klonk het woest.

KIJK. Vrouw in Beiroet eist eigen spaargeld voor kankerbehandeling van haar zus

Een maand later viel een vrouw in Beiroet een bank binnen met een speelgoedpistool van haar neefje. Sali Hafez eiste 13.000 euro van haar eigen spaargeld om de kankerbehandeling van haar zus te betalen. “Ik smeekte de bankdirecteur om me mijn geld te geven. Ik maakte hem duidelijk dat mijn zus aan het sterven was en dat haar niet veel tijd meer restte. Uiteindelijk bereikte ik het punt waarop ik niets meer te verliezen had”, legde ze uit.

