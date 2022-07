Mensen evacueren na vulkaanuitbarsting in Japan: “Ik was bang, ik kon niets zien, het was donker”

“Klap is enorm” voor Duits meisje (7) dat als enige van haar gezin middag varen op Veluwemeer overleeft

Een meisje van zeven is de enige van een Duits gezin van vier die een kano-ongeval op het Veluwemeer in Nederland heeft overleefd. Haar beide ouders en twee jaar jongere zusje verdronken tijdens een namiddagje varen. Het meisje ligt in het ziekenhuis en heeft wellicht alles zien gebeuren. “Geestelijk is de klap voor het meisje enorm”, vertelt politiewoordvoerder Joost Lanshage.

22 juli