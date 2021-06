Mensen die zeker zijn dat ze fake news kunnen herkennen, zijn er vaker het slachtoffer van

Hoewel de meeste Amerikanen ervan overtuigd zijn dat fake news, of nepnieuws, overal aanwezig is, zeggen maar weinig van hen dat ze het al tegenkwamen of deelden. Volgens de onderzoekers laat dat zien dat mensen het moeilijk vinden om nepnieuws te herkennen, en zich al zeker niet bewust zijn van hun tekortkomingen op dat vlak. In andere woorden: we geloven dat we nepnieuws kunnen herkennen, maar eigenlijk kunnen we dat vaak niet.

Wel 9 van de 10 bevraagden gaven aan dat ze bovengemiddeld goed waren in het onderscheiden van nepnieuws. Zo’n vijfde van de respondenten gaf zichzelf een score die 50 of meer percentielen hoger was dan hun eigenlijke resultaat. Dat blijkt uit de analyse van een Amerikaans representatief onderzoek van gegevens die verzameld werden tijdens en na de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van 2018.

Er werd aan 8.285 Amerikanen gevraagd om bij verschillende krantenkoppen op Facebook aan te geven hoe betrouwbaar ze waren. Daarna moesten ze hun eigen vaardigheden beoordelen op gebied van nepnieuws.

Overmoed

Wanneer werd gekeken naar het online gedrag van de bevraagden bleek dat wie zichzelf overdreven hoog inschatte, vaker surfte naar websites die gelinkt worden aan nepnieuws. Die respondenten waren ook minder goed in het onderscheiden van ware en valse beweringen over actuele gebeurtenissen en zouden sneller valse inhoud delen, zeker als dat in lijn was met hun politieke overtuiging.

“Het maakt niet uit op welk domein, mensen zijn gemiddeld overmoedig. Maar meer dan 70% van de bevraagden die overmoedig is: dat is een enorm aantal”, zegt Ben Lyons, hoofdauteur van de studie en assistent-professor communicatie aan de universiteit van Utah.

Hoewel de studie niet bewijst dat overmoed direct tot het geloven van nepnieuws leidt, zou het verschil tussen het geloofde vermogen om verkeerde informatie te herkennen en de daadwerkelijke competentie een cruciale rol kunnen spelen bij de verspreiding van valse informatie. Dat schreven de auteurs in hun studie.

Het suggereert ook dat degenen die nederig zijn - mensen die de neiging hebben om zichzelf te controleren, reflecterend gedrag te vertonen en meer aandacht te besteden aan de sites die ze bezoeken en de inhoud die ze delen - waarschijnlijk minder vatbaar zijn voor verkeerde informatie, zei Lyons.

Gender

Volgens Lyons spelen factoren als gender ook een rol in de mate van overmoed, en als gevolg kwetsbaarheid voor nepnieuws. “Mannelijke respondenten vertoonden meer overmoed. Dat is een consistente bevinding in literatuur over overmoed. Mannen hebben altijd meer zelfvertrouwen dan vrouwen.”

Hij voegde nog toe dat overmoed iets universeels is. “Het zou me verbazen als we dat niet zouden vinden in elk land dat we zouden onderzoeken. Toch zou het kunnen dat we niet altijd zo’n extreem niveau van overmoed zouden zien, door culturele verschillen.”