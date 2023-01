Menselijke resten gevonden van man die vermoedelijk al 20 jaar dood is: politie vond vlootje boter uit 2001 in koelkast

In Mallow, een plek in Ierland, heeft de politie menselijke resten gevonden in een dichtgetimmerd en verlaten huis. Dat meldt ‘The Irish Times’. Ze vermoeden dat de persoon al minstens 20 jaar dood is, want in de koelkast vonden ze etenswaren uit 2001. De ontdekking gebeurde tijdens het opruimen van het huis door het personeel van Cork County Council. Dat is de autoriteit die verantwoordelijk is voor het lokaal bestuur in Cork County, het graafschap waarin Mallow gelegen is.