Meningsverschillen tussen Britse premier Johnson en Von der Leyen blijven te groot: “Voorwaarden nog niet vervuld”

Wegens aanhoudende meningsverschillen zijn de voorwaarden voor een finaal akkoord over de brexit nog niet vervuld. Dat zeggen Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Britse premier Boris Johnson vanavond in een gezamenlijke mededeling. Johnson komt deze week naar Brussel in de hoop met von der Leyen een akkoord te finaliseren.

Von der Leyen en Johnson pleegden vandaag telefonisch overleg, voor de tweede keer in drie dagen al. Ze stelden vast dat er nog steeds geen akkoord mogelijk is over een eerlijk concurrentiebeleid post-brexit, de toekomst van de Britse en Europese visserijsectoren en een gezamenlijk regime van geschillenbeslechting. “We zijn overeengekomen dat de voorwaarden voor een finaal akkoord nog niet vervuld zijn”, zeggen ze.

Overzicht van de meningsverschillen

Hoofdonderhandelaars Michel Barnier en David Frost worden nu gevraagd om een overzicht te maken van de openstaande meningsverschillen. Die moeten dan tijdens fysiek overleg in Brussel besproken worden. Een woordvoerder van de Europese Commissie verduidelijkt dat het wel degelijk von der Leyen en Johnson zelf zijn die elkaar zullen ontmoeten in een poging de laatste knopen door te hakken.

Dat Johnson persoonlijk naar Brussel afzakt, betekent volgens een Britse regeringsbron geenszins een garantie op een succes. “De onderhandelingen zitten nog steeds op hetzelfde punt als vrijdag, we hebben geen tastbare vooruitgang geboekt”, zei de bron in Londen. “We beschouwen het proces niet als beëindigd, maar de zaken zijn zeer delicaat en er is alle kans dat we geen akkoord bereiken.”

Donderdag en vrijdag wordt von der Leyen verwacht op de Europese top, waar de staatshoofden en regeringsleiders ongetwijfeld een stand van zaken zullen opmaken. Maar ten laatste woensdag moeten de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over een brexit-akkoord hun beslag al krijgen. Niet alleen dreigt het Britse parlement woensdag te stemmen over twee controversiële wetsontwerpen die het terugtrekkingsakkoord uit 2019 met de voeten treden, donderdag willen de Europese leiders zich over een finaal akkoord kunnen uitspreken of overgaan tot hun noodplanning in geval van een 'no deal'.

Deal of no deal

Als er een akkoord uit de bus komt, dan moet dat nog voor Nieuwjaar goedgekeurd worden door het Britse parlement en door het Europees Parlement. Dat laatste zou daarvoor eind december een extra plenaire vergadering bijeen kunnen roepen.

Ligt er geen brexit-akkoord op tafel, dan zullen ze wellicht een definitieve ‘no deal’ vaststellen en noodmaatregelen in gang steken. Zonder akkoord dreigt er namelijk chaos wanneer het Verenigd Koninkrijk op 1 januari uit de Europese interne markt en de douane-unie valt. De EU en het Verenigd Koninkrijk zullen dan handel voeren volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie.

Volledig scherm Michel Barnier © EPA

Brits pond minder waard

De aanhoudende onzekerheid duwt ook het Britse pond een pak lager. Tegenover de euro zakte het pond maandag meer dan 1 procent, tot 1,096 euro. Tegenover de Amerikaanse dollar verloor de munt bijna een procent tot 1,3312 dollar. Voor Britten die naar Europa zouden willen reizen, wordt dat dus duurder. Omgekeerd wordt een trip naar Londen goedkoper.

Traders gaan steeds meer uit van een no-deal, nadat de krant The Sun maandagochtend had bericht dat Brits premier Boris Johnson bereid zou zijn om de onderhandelingen later vandaag te laten afspringen.

Voorlopig is die dreiging nog niet bevestigd, maar analisten houden er rekening mee dat het pond de hele week erg volatiel zal zijn, zolang de onderhandelingen voortduren.