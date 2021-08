Menigte in Algerije vermoordt man die valselijk wordt beschuldigd van stichten bosbranden

De 38-jarige kunstenaar Djamel Ben Ismail had zichzelf aangegeven op het politiebureau in Larbaâ Nath Irathen, een stad in de regio Tizi Ouzou. Hij had gehoord dat hij valselijk werd beschuldigd van het veroorzaken van de bosbranden, en kreeg op het bureau bescherming. Dat was tevergeefs: een hysterische menigte “sleepte hem uit het gebouw, en sloegen en verbranden hem”, aldus een lokale aanklager.