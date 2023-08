‘Meneer Toilet’ is niet meer: Bindeshwar Pathak (80) zorgde voor sanitaire revolutie in India

Bindeshwar Pathak is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. De man was in India ook bekend als ‘Meneer Toilet’. Die bijnaam kreeg hij omdat hij van zijn geboorteland een hygiënischere plek heeft gemaakt. Hij liet meer dan 10.000 openbare toiletten bouwen en voorzag bijna 1,3 miljoen Indiase huishoudens van een schone wc.

Pathak was van opleiding socioloog. Het was hem een doorn in het oog dat de uitwerpselen in India niet werden doorgespoeld in aparte toiletten met water, maar ‘droog’ werden opgeschept en weggebracht door ‘poepscheppers’. Pathak leefde eind jaren 60 tussen de faecesruimers voor zijn doctoraatsstudie. Het werd zijn missie om die arbeiders aan een eervollere job te helpen door komaf te maken met het “onmenselijke” ruimen van uitwerpselen.

Heel zijn volwassen leven zette Pathak zich in om publieke toiletten te installeren in India en zoveel mogelijk landgenoten toegang te verschaffen tot hygiënische wc’s. Zijn familie en zijn kaste, de brahmanen, waren nochtans niet opgezet met de obsessie van ‘toiletman’. Toiletten werden beschouwd als iets vies dat niet mocht worden aangeraakt.

Maar Pathak zette door en richtte in 1970 de ngo Sulabh International op, die drie jaar later een eerste openbaar toilet neerpootte in de stad Arrah, in zijn thuisstaat Bihar. Zijn grote boodschap aan de overheid was toen dat een toiletsysteem met twee putten en doorspoeling niet duur was.

Geraakt door onaanraakbaren

Sulabh zou in totaal meer dan 10.000 publieke wc’s installeren en bijna 1,3 miljoen stuks in woningen. Daarnaast bouwde de ngo bijna 10.000 badhuizen met publieke toiletten voor de armen in stedelijke buitenwijken en op drukke openbare plaatsen. Naast hun behoefte doen en baden, kunnen gebruikers er ook de was doen. Sommige van die complexen bieden zelfs garderobes, telefoons en medische basiszorg aan. Naar schatting 20 miljoen Indiërs maken er elke dag gebruik van voor een kleine vergoeding.

Bindeshwar Pathak ontwierp verder ook nog toiletten die biogas produceren door ze aan te sluiten op vergistingsinstallaties. Die vind je vandaag vaak terug in ontwikkelingslanden.

De man was niet alleen zwaar onder de indruk door de “onmenselijke” job van poepruimen, maar had in zijn jeugd ook een ander trauma opgelopen over hoe de lagere kaste amper menselijk werd behandeld. Op een dag raakte hij de sari aan van de dalit-vrouw - van de kaste der onaanraakbaren - die elke dag het huis kwam schoonmaken. Toen zijn grootmoeder dat merkte, deinsde ze terug van afschuw. “Ik was vervuild, dus ik moest gezuiverd worden. Mijn grootmoeder maakte panchagavya (een mengsel) van wrongel, melk, ghee (geklaarde boter) en koeienurine en -mest en zei dat ik dat moest drinken”, vertelde Pathak ooit. Het incident was een keerpunt voor Pathak, een moment waarop hij zich realiseerde hoe groot het stigma rond onaanraakbaarheid in die tijd was. En hij besloot er iets aan te doen. Met succes.