Meloni noemt Franse reactie op Ocean Viking "ongerechtvaardigd en onbegrijpelijk"

China versoepelt quarantai­ne­re­gels voor wie land binnenkomt

China versoepelt zijn strenge coronamaatregelen voor wie het land binnenkomt. Reizigers moeten nu vijf dagen in plaats van zeven in quarantaine in een hotel. Dat meldt de Chinese gezondheidscommissie. Daarna kan nog een quarantaine van drie dagen thuis volgen, zoals nu ook al verplicht is.

8:59