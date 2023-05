Meloni is "niet in staat migratieproblemen te regelen", vindt Parijs

In een radio-interview reageerde Darmanin op uitspraken van Jordan Bardella, voorzitter van de extreemrechtse Rassemblement National. "Meloni leidt een extreemrechtse regering met de vrienden van Le Pen, maar slaagt er niet in de migratieproblemen aan te pakken waarop ze verkozen is", aldus Darmanin. "Ja, er is een toename van migranten, en vooral minderjarigen, in Zuid-Frankrijk, maar de waarheid is dat er in Tunesië een politieke situatie is die veel kinderen naar Italië doet vertrekken en dat Italië niet in staat is deze migratiedruk te beheersen."