Meloni betaalt rekening van Italiaanse toeristen die Albanees restaurant verlaten zonder af te rekenen

LIVE OEKRAÏNE. Zelensky aangekomen in Denemarken: Denen schenken 19 F-16's aan Oekraïne

Nederland gaat samen met Denemarken F-16-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren. Hoeveel Nederland er zal leveren is nog niet duidelijk; de Denen schenken er negentien. Zelensky is vandaag op bezoek in beide landen. Eerder zijn in de West-Russische stad Koersk, op zo’n honderd kilometer van Oekraïne, vijf gewonden gevallen nadat een drone het dak van een stationsgebouw had getroffen. Volgens de lokale gouverneur gaat het over een “Oekraïense droneaanval”. Dat er bij zo’n aanval gewonden vallen in Rusland is uitzonderlijk.Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.