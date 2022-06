Mélenchon stelt een gezamenlijke Nupes-fractie voor binnen Frans parlement

Honden doden zestien schapen van Nederland­se kinderboer­de­rij

In een natuurgebied in het zuiden van Nederland hebben drie honden een groep schapen van een kinderboerderij aangevallen. Er stierven in totaal zestien schapen, zo heeft de politie-eenheid Oost-Brabant bekendgemaakt. De honden zijn in beslag genomen.

19 juni