Melbourne Cup gaat door in Australië met publiek, na opheffen coronamaatregelen

Het paard ‘Verry Elleegant’ kwam als eerste over de finish voor een publiek dat net een van de langste lockdowns ter wereld achter de rug had. De toeschouwers ontkurkten traditiegetrouw champagne om de dag te vieren.

De Melbourne Cup, die ook ‘The race that stops a nation’ (‘De wedstrijd die een natie tot stilstand brengt’) wordt genoemd, liet tienduizend toeschouwers toe. Dat is evenwel ver verwijderd van de honderdduizend aanwezigen van voorbije edities.

Feestdag

De Melbourne Cup vindt al sinds 1876 plaats op iedere eerste dinsdag van november. De wedstrijd is zo belangrijk dat ze een feestdag is in de staat Victoria, waarvan Melbourne de hoofdstad is. Ook elders in het land wordt de race met veel aandacht gevolgd. Tien dagen geleden beëindigde de stad Melbourne een reeks lockdowns van 260 dagen waarbij haar 5 miljoen inwoners gedwongen werden in huis te blijven.