Melbourne beëindigt lockdown, ondanks recordaantal besmettingen

In 24 uur tijd werden 2.297 nieuwe coronabesmettingen gemeld, het hoogste aantal in alle Australische staten sinds het begin van de coronapandemie. "Toch zullen we de lockdown beëindigen. Jullie laten je vaccineren, wij zullen heropenen. Ik doe wat ik zeg", aldus Andrews. In de naburige deelstaat New South Wales, waar Sydney deel van uitmaakt, werden de coronamaatregelen na ruim honderd dagen afgelopen week al versoepeld omdat 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is.