Melania Trump spendeert haar dagen nu in de spa. En ze wordt verteerd door verbittering en spijt

De voormalige Amerikaanse first lady Melania Trump lijkt niet wakker te liggen van het tweede impeachmentproces tegen haar echtgenoot, dat momenteel in volle gang is. Volgens bronnen van nieuwszender CNN brengt ze het grootste deel van haar dagen door in de spa van de Mar-a-Lago Club in Florida, waar het vroegere first couple sinds 20 januari verblijft. Er ze zou ook last hebben van verbittering en spijt. Tegenover haar man. En de nieuwe first lady.

Volgens een van de ingewijden zou Melania haar tijd in het Witte Huis helemaal achter zich gelaten hebben, in tegenstelling tot haar echtgenoot. “Ze gaat naar de spa, luncht, gaat weer naar de spa en dineert met Donald op de patio”, klinkt het. “En dan terugspoelen en herhalen. Elke dag.”

Een andere bron uit haar omgeving bevestigt dat het niet ongewoon is dat Melania enkele uren per dag doorbrengt in de wellness, waar ze geniet van massages, gezichtsbehandelingen, nagelverzorging en andere geneugten. Zo goed als elke avond dineert ze buiten op de patio van het hotel. Vaak ook met haar ouders, die het grootste deel van het jaar in een exclusieve suite in Mar-a-Lago verblijven.

Verbittering

Maar er zouden ook momenten zijn dat ze ten prooi valt aan verbittering en spijt. Zo dacht ze dat ze op 20 januari naar de eedaflegging van Joe Biden zou gaan, maar ontdekte ze dat het feest niet doorging toen haar echtgenoot plots twitterde dat hij niet zou gaan. Volgens ingewijden is ze ontgoocheld over de manier waarop ze Washington moest verlaten en zou ze zich soms “bitter en koud” gedragen tegenover haar man. Ze neemt hem ook kwalijk dat hij haar imago beschadigde door de uitslag van de verkiezingen niet te erkennen en een vreedzame overdracht van de macht in de weg te staan.

Volledig scherm Donald en Melania Trump bij hun vertrek uit het Witte Huis, de ochtend dat Joe Biden de eed zou afleggen als de volgende president van de Verenigde Staten. © AFP

Maar nog verbitterder zou ze zijn over haar opvolgster, Jill Biden. Die greep meteen de koe bij de hoorns na de eedaflegging van haar man: ze trok onmiddellijk in het Witte Huis, wierf personeel aan en organiseerde het ene event na het andere over onderwerpen als het onderwijs en kankerpreventie. In haar eerste drie weken sierde ze al de cover van het bekende magazine People en deed ze een interview met het tijdschrift Parents, waarin ze haar sympathie uitte voor ouders die tijdens de pandemie hun kinderen thuis les moeten geven. Samen met haar man nam ze ook een boodschap op die uitgezonden werd tijdens de Super Bowl afgelopen weekend.

Volledig scherm Joe en Jill Biden tijdens de Super Bowl. © AFP

Volledig scherm Joe en Jill Biden. © AFP

Het contrast met hoe Melania het aanpakte kon niet groter zijn. Zij verhuisde pas na vijf maanden van het penthouse van de Trumps in New York naar Washington DC en had een minder gevulde agenda. Ze verscheen soms wekenlang niet in het openbaar, naar eigen zeggen om zich te focussen op haar taak als echtgenote en moeder. In de vier jaar dat ze first lady was, deed ze geen enkel interview met een nationale publicatie.

Spijt

En daar zou ze nu spijt van hebben. Hoewel ze interviews zelf altijd afwimpelde, kan ze het niet verkroppen dat haar opvolgster zo in de aandacht staat. In plaats van zichzelf dat kwalijk te nemen, legt ze de schuld bij anderen, zoals medewerkers, redacties en organisaties die niet met haar wilden werken om wie haar man is. “Dat is niet echt eerlijk”, aldus een vertrouweling. “Iedereen weet dat Melania Trump doet wat ze wil. Geen enkele medewerker in haar team had daar iets kunnen aan doen.”

