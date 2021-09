Melania Trump in de clinch met voormalig stafchef over nieuw onthullend boek: “Leugens en verraad”

Het zit er bovenarms op tussen de voormalige Amerikaanse first lady Melania Trump en Stephanie Grisham, die een tijdlang haar stafchef en woordvoerder was in het Witte Huis. Grisham schreef een boek over haar ervaringen van toen en daarin spaart ze haar voormalige werkgeefster niet in het minst. Zo onthult ze onder meer dat Trump ‘nee’ geantwoord zou hebben toen Grisham haar vroeg om de bestorming van het Capitool op 6 januari te veroordelen. Melania noemt de beweringen van Grisham “leugens en verraad” in een stomende reactie.

I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House komt uit op 5 oktober, maar het Amerikaanse nieuwsmagazine Politico kon het al inkijken. Grisham (45) was tien maanden lang woordvoerder van het Witte Huis en hoofd van de communicatiedienst (juli 2019 - april 2020), voor ze woordvoerder en stafchef werd van de first lady. Ze was de enige woordvoerder in de geschiedenis van het Witte Huis die nooit één persconferentie hield. Ze stapte uiteindelijk op bij Melania na de bestorming van het Capitool begin dit jaar.

Haar boek werpt nu nieuw licht op haar exit. Grisham zou op 6 januari, kort nadat de oproerkraaiers door de barricades braken aan het Capitool, een berichtje gestuurd hebben naar Melania. “Wil je tweeten dat vreedzaam protest het recht is van elke Amerikaan, maar dat er geen plaats is voor wetteloosheid en geweld?” vroeg ze. Amper een minuut later kwam het antwoord al en het bestond uit één woord: ‘Nee’.

Fotoshoot

Op dat moment was Melania volgens Grisham in het Witte Huis en was ze bezig met de voorbereiding van een fotoshoot rond een tapijt dat ze gekozen had. Enkele uren later nam Grisham naar eigen zeggen ontslag.

Volledig scherm Melania Trump. © REUTERS

Ze schrijft nu dat het antwoord van Melania haar “brak” en vergelijkt haar voormalige werkgeefster met “de gedoemde Franse koningin Marie Antoinette. Afwijzend. Verslagen. Zonder voeling met de realiteit.”

Vijf dagen later kwam er alsnog een verklaring van Melania. Daarin stond dat ze “teleurgesteld en ontmoedigd” was “over wat er vorige week gebeurd was”. “Maar ik vind het schandalig dat er rond deze tragische gebeurtenissen smakeloze roddels, ongerechtvaardigde persoonlijke aanvallen en valse, misleidende beschuldigingen tegen mij zijn geweest, van mensen die relevant willen zijn en een agenda hebben.”

Jill Biden

Grisham zou Melania na de verkiezingsnederlaag van Donald Trump ook enkele keren gevraagd hebben of ze contact moest opnemen met de nieuwe first lady Jill Biden, om de traditionele theeceremonie tijdens de overgangsperiode op te zetten. Melania zou echter geantwoord hebben “dat ze maar moest zien wat de West Wing (het kabinet van de president, red.) deed”. Volgens Grisham was de reden niet ver te zoeken: Melania zou net als haar man (valselijk) overtuigd zijn dat de verkiezingen vervalst werden.

Volledig scherm Stephanie Grisham en Donald Trump. © AFP

Melania Trump reageerde intussen via haar medewerkers op het nieuwe boek. “De bedoeling van dit boek is duidelijk”, klinkt het. “Het is een poging om haar blazoen op te poetsen na een armtierige prestatie als perschef, mislukte persoonlijke relaties en onprofessioneel gedrag in het Witte Huis. Door leugens en verraad probeert ze zichzelf interessant te maken en geld te verdienen ten koste van mevrouw Trump.”

Een mislukte relatie waarvan sprake zou de relatie kunnen zijn tussen Grisham en Max Miller, een voormalige medewerker van Donald Trump. Ze zou afgesprongen zijn nadat Miller haar fysiek aanviel in zijn appartement in Washington, nadat ze hem ervan beschuldigd had dat hij haar bedroog. Miller ontkent dat evenwel.