Melania Trump breekt met traditie: geen rondleiding in Witte Huis voor haar opvolgster

CNN meldde donderdag al dat Melania Trump nog geen aanstalten had gemaakt om Jill Biden uit te nodigen en met slechts twee dagen te gaan tot de eedaflegging van de volgende president, zit dat er ook niet meer in. Dat bevestigt ook een woordvoerder van de first lady aan de Daily Mail.

De traditie is nochtans al sinds 1952 in voege, toen first lady Bess Truman haar opvolgster Mamie Eisenhower uitnodigde voor een rondleiding in het Witte Huis. Zelf kreeg Melania Trump een rondleiding van Michelle Obama kort nadat Trump de verkiezingen had gewonnen in november 2016. Laura Bush nodigde Michelle Obama zelfs twee keer uit: een keer alleen en een keer met haar dochters, zodat de meisjes al konden kiezen welke hun slaapkamers zouden worden.